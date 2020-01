Michele Specchiale, siciliano di Grammichele, ha perso il braccio sinistro ma grazie a una protesi lavora e segue la sua passione per la musica come djMiki. La moglie Daniela ha perso entrambe le gambe in un incidente. Insieme da vent’anni, testimoniano che con tenacia e forza d’animo la disabilità non è un ostacolo.

